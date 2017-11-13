Названы СМИ, которые могут подпасть под действие закона об иноагентах

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в понедельник назвал СМИ, которые могут попасть под разрабатываемый в Государственной думе закон о СМИ — иностранных агентах.

Могут подпасть «Радио Свобода», Deutsche Welle, «Голос Америки» и CNN. «Такое замечательное «Радио Свобода», которое раньше себя называло независимой радиостанцией, финансируемое конгрессом США», — заявил Исаев. По его словам, эта радиостанция может подпасть под действие закона, - передает РИА Новости.

Готовится ответ США на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. 9 ноября Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября, - передает RT.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ограничения будут введены в отношении CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и «Настоящего времени».