Губернатор объединил активистов СтопГОКа и представителей РМК

Сегодня, 13 ноября, на встречу с главой Южного Урала пришли активисты движения «СтопГОК» Василий Московец и Сергей Белогорохов и представители Русской медной компании. Стороны рассказали губернатору свое видение ситуации относительно экологии Южного Урала.



Отметим, что на встречу пришли и представители Общественной палаты региона и представители федеральных ведомств. Примечательно, что активисты СтопГОКа не смогли представить доказательств того, что РМК нарушила законы.



Как уточнил на встрече Борис Дубровский, с 2014 года в правительство области поступило 1563 обращения, и по каждому из них дан ответ. Дважды проходили встречи и с инициативной группой активистов, по инициативе губернатора был проведен независимый экологический аудит, после которого РМК отказалась от хвостохранилища и работы с серной кислотой.



- Мы всегда оперативно реагировали на обращения граждан по всем вопросам, связанным со строительством Томинского ГОКа, – отметил Борис Дубровский. – И я вновь призываю вас к диалогу: стороны должны не только говорить, но и слышать друг друга, и именно этого, наверное, не хватает. Не хватает компромисса, желания сесть за стол переговоров.

Председатель региональной Общественной палаты Олег Дубровин предложил возглавляемую им структуру в качестве площадки для экспертного обсуждения проблемы. Общественники это предложение поддержали. На ближайшую встречу, которая состоится через 2 недели, губернатор обещал вновь прибыть лично.



Кроме того, глава региона обратился к представителям РМК, чтобы те земли, которые не потребовались для хвостохранилища, вернуть области. Кроме того, он потребовал установить возле Михеевского ГОКа приборы фиксации загрязнения воздуха, чтобы на этой основе оценить будущую работу Томинского ГОКа. Также он попросил стороны корректно и вежливо общаться, чтобы предотвратить инциденты.