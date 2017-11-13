В России считают данные о том, что американские военные попали на российскую подлодку, которую арендует Индия, провокацией с целью рассорить двух стратегических партнеров, информация не соответствует действительности.

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Это вброс — по поводу лодки", — отметил Шугаев в комментарии "России 24". Глава ФСВТС подчеркнул, что Россия ни в коем случае не будет реагировать на подобные провокации. По его словам, публикации об американских военных на российской подлодке преследуют цель поссорить Москву и Нью-Дели и добиться "переориентации" Индии. Глава службы пояснил, что после отмены санкций за индийский рынок развернулась серьезная борьба, и теперь Россию "пытаются выдавить всеми правдами и неправдами".

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который опирается на свои источники, сообщил, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии.





