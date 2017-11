Джонни Депп даст в России первый концерт

Джонни Депп даст свой первый концерт в России. Вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом группы Aerosmith Джо Перри он привезет в Россию их совместный проект – Hollywood Vampires. Концерт состоится 28 мая 2018 года в московском СК "Олимпийский". В репертуар музыкантов входят не только хиты The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who, но и собственные песни, сообщает портал "Москва 24".



Отмечается, что собственные композиции группы войдут в новый альбом.



История группы Hollywood Vampires началась в 2015 году, когда Элис Купер и Джонни Депп встретились на съемках фильма "Мрачные тени" Тима Бертона. К ним также присоединился Перри, и втроем они записали альбом, посвященный рок-легендам, погибшим из-за пристрастия к алкоголю или наркотикам.