Пассажирский самолет чуть не упал во Внуково из-за нарушения схемы посадки

Пассажирский "Боинг 737", выполнявший рейс из Грозного в Москву, чуть не упал в столичном аэропорту "Внуково". Крушения удалось избежать благодаря вовремя сработавшей системе предупреждения катастрофы.

ЧП произошло с самолетом авиакомпании UTair. По информации Mash, экипаж самолета нарушил схему захода авиалайнера на посадку, серьезно превысив скоростной режим на глиссаде.

За несколько сотен метров до приземления системы "Боинга" предупредили о возможной трагедии при помощи вибросигнализатора штурвала. Самолет на тот момент сильно трясло.

Пилоты среагировали мгновенно. Они увели "Боинг" на второй круг и успешно совершили посадку