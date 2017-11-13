Пассажирский самолет чуть не упал во Внуково из-за нарушения схемы посадки
13 ноября 2017, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский "Боинг 737", выполнявший рейс из Грозного в Москву, чуть не упал в столичном аэропорту "Внуково". Крушения удалось избежать благодаря вовремя сработавшей системе предупреждения катастрофы.
ЧП произошло с самолетом авиакомпании UTair. По информации Mash, экипаж самолета нарушил схему захода авиалайнера на посадку, серьезно превысив скоростной режим на глиссаде.
За несколько сотен метров до приземления системы "Боинга" предупредили о возможной трагедии при помощи вибросигнализатора штурвала. Самолет на тот момент сильно трясло.
Пилоты среагировали мгновенно. Они увели "Боинг" на второй круг и успешно совершили посадку