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Пассажирский самолет чуть не упал во Внуково из-за нарушения схемы посадки

13 ноября 2017, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажирский самолет чуть не упал во Внуково из-за нарушения схемы посадки
фото: pixabay.com

Пассажирский "Боинг 737", выполнявший рейс из Грозного в Москву, чуть не упал в столичном аэропорту "Внуково".  Крушения  удалось избежать благодаря вовремя сработавшей системе предупреждения катастрофы.

ЧП произошло с самолетом авиакомпании UTair. По информации Mash, экипаж самолета нарушил схему захода авиалайнера на посадку, серьезно превысив скоростной режим на глиссаде.

За несколько сотен метров до приземления системы "Боинга" предупредили о возможной трагедии при помощи вибросигнализатора штурвала. Самолет на тот момент сильно трясло.

Пилоты среагировали мгновенно. Они увели "Боинг" на второй круг и успешно совершили посадку

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