На Сахалине рождаемость выросла на 70% за последние три года

В региональном министерстве социальной защиты сообщили, что рождаемость в Сахалинской области выросла на 70% за последние три года, рассказывает Общественное Телевидение России.

По данным ведомства, достичь этих показателей удалось благодаря программам помощи многодетным семьям. Каждые полгода в области вводят новую льготу: одна из последних – миллион рублей на покупку автомобиля для родителей, у которых пятеро и больше детей. Эту субсидию получили 18 семей. На рассмотрении регионального правительства сейчас еще почти 30 аналогичных заявок.

Елена Касьянова, министр социальной защиты Сахалинской области: "Во-первых, все члены семьи должны быть прописаны на территории Сахалинской области и иметь гражданство РФ, а также, это во-вторых, детки должны быть рождены на территории Сахалинской области".







Наталья Дорожкина, житель Южно-Сахалинска: "Со стороны смотришь – такая машина, да это, можно сказать, как сказка, мечта. Смотришь – это наша. Мы сели, поехали".

Сегодня на острове живут почти шесть тысяч многодетных семей. Многие из них регулярно пользуются соцподдержкой сразу по нескольким региональным программам. Самые востребованные – это субсидии на улучшение жилищных условий и получение бесплатного земельного участка.