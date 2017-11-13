Сенатор Бондарев высказался о вторжении украинского беспилотника в Россию

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев прокомментировал нарушение украинским беспилотником границы России. Беспилотник с территории Украины нарушил воздушное пространство России. Дрон обнаружили в Брянской области.

В воскресенье, 12 ноября, вечером радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало и подало сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником, - сообщил "Интерфакс".

Виктор Бондарев считает нарушение провокацией и попыткой втянуть Россию в войну на Украине.

По его мнению, к этому инциденту могут быть причастны США. Как подчеркнул Бондарев, реагировать на такие инциденты нужно адекватно, но "не пороть горячку".