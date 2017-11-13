Российских учителей будут обучать оказанию первой медицинской помощи
13 ноября 2017, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме в понедельник предложили обучать учителей оказанию первой медицинской помощи.
С данной инициативой выступила член комитета Государственной думы по образованию и науке Алена Аршинова, которая также считает, что на всех уровнях образования следует вернуть в штат медицинских сотрудников.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", Аршинова и председатель комитета думы по охране здоровья Дмитрий Морозов подготовили пакет изменений в данной сфере, которые должны быть согласованы с Минздравом. Политик выразила надежду, что все изменения будут внесены к осенней сессии.