Малыш сдал маму приставам
13 ноября 2017, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Задолжавшей своей дочери 280 тысяч рублей жительнице Новосибирской области не удалось избежать суда. Приставам её выдал родной трехлетний сын, рассказавший, что мама прячется в шкафу.
Жительница Новосибирской области 1991 года рождения задолжала собственной дочери 280 тысяч рублей. Когда первый муж скончался, мать отправила дочку к тёте, а сама решила устраивать свою личную жизнь. В новом браке у женщина родился сын.
подробности в материале портала "НДН.Инфо"