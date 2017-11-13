Малыш сдал маму приставам

Задолжавшей своей дочери 280 тысяч рублей жительнице Новосибирской области не удалось избежать суда. Приставам её выдал родной трехлетний сын, рассказавший, что мама прячется в шкафу.



Жительница Новосибирской области 1991 года рождения задолжала собственной дочери 280 тысяч рублей. Когда первый муж скончался, мать отправила дочку к тёте, а сама решила устраивать свою личную жизнь. В новом браке у женщина родился сын.



подробности в материале портала "НДН.Инфо"