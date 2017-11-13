Семья Михаила Задорнова назвала дату похорон

Семья писателя-сатирика Михаила Задорнова назвала дату и место его похорон. Михаила Задорнова похоронят 15 ноября, в среду, в Латвии. Как уточнила его семья, в 11.00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание.

После отпевания Михаил Николаевич будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом. Такова была последняя воля Задорнова.

Семья сатирика поблагодарила всех, кто поддержал ее в эти тяжелые дни. "Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность", - говорится в сообщении в соцсети "Вконтакте".

"Вечная память! Ушла частичка нашей эпохи...", "Горе для страны, да и для каждого его уважал", - пишут поклонники Задорнова.