Обладатели нового iPhone X посетовали на еще один дефект

Обладатели нового iPhone X, за которыми в Москве сутками стояли в очереди, посетовали на еще один дефект. Сначала владельцы iPhone X сообщили о появлении зеленой вертикальной полоски на дисплее смартфона. Перезагрузка не помогла.

Теперь еще сетуют на треск разговорного динамика гаджета. Как сообщает 9to5mac, при воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик начинает трещать. Некоторые обладатели смартфона уверяют, что проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50 процентов, - сообщает Лента.ру.

Купившие новинку считают, что за 1100 долларов телефон должен быть безупречным. Пользователь Reddit рассказал, что обменял свой первый iPhone X на новый, но проблема сохранилась.