Песков прокомментировал мнение экс-главы ЦРУ о Трампе, боящемся Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Дональд Трамп может бояться Владимира Путина.

Президенты России и США только коротко несколько раз смогли переговорить на саммите АТЭС. Нормальной встречи между ними не состоялась. Путин и Трамп успели обсудить ситуацию в Сирии и президентские выборы. Позже Трамп сказал, что история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами. Экс-директор ЦРУ по этому поводу заявил, что Путин очень умно играл на желании Трампа быть польщенным, и что глава Белого дома или запуган Путиным, или боится, что выплывет в результате расследования по делу о "вмешательстве в выборы", сообщает РИА Новости.

"Это неверное предположение", — прокомментировал Песков мнение Бреннана.