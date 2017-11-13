Во вторник в Москве выпадет более 20% месячной нормы осадков

Во вторник, 14 января, в Москве выпадет более 20 процентов месячной нормы осадков. В Росгидромете сообщили, что грядущей ночью в столице будут идти дождь и мокрый снег, которые не прекратятся и днем.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", завтра в общей сложности в Москве выпадет 12 миллиметров осадков. Норма текущего месяца составляет 58 миллиметров.

Кроме того, известно, что во вторник в городе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также гололедица на дорогах.