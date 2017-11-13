Cуд повторно вышлет Сечину повестку в суд на 15 ноября

Глава "Роснефти" Игорь Сечин будет повторно вызван в Замоскворецкий суд Москвы. Сегодня Сечин по неизвстной причине в суд не явился. По просьбе адвокатов суд согласился повторно выслать главе "Роснефти" повестку о вызове на допрос. Следующее заседание пройдет в среду, 15 ноября.

Адвокаты ждут появления Сечина в суде. Представители суда рассказали, что направляли повестку разными способами связи, в том числе передавали сотрудникам "Роснефти". Но в компании отказались принять повестку. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что Сечину не приходила повестка от Замоскворецкого суда о вызове в суд по делу Улюкаева.

Повестки были направлены первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру и сотрудникам Минэкономразвития Сергею Волченкову и Ивану Безменову. Текслер в суде присутствовал.

Игорь Сечин проходит по делу Улюкаева свидетелем. По словам Улюкаева, именно он передал ему сумку, как он предполагал, с вином.