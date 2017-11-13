Борис Дубровский: «Модель долевого строительства себя исчерпала»

Глава Южного Урала Борис Дубровский заявил о том, что модель долевого строительства себя исчерпала и все риски должны лежать на банках и застройщиках, а не на дольщиках. Он заявил о том, что этот вопрос назрел, и назрел давно.



- Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на дольщиках, - уточнил губернатор. - Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования поможет уйти от проблемы дольщиков.

Губернатор отметил, что проблема обманутых дольщиков существует во всех регионах России, и для ее решения нужно принять ряд законов.



Отметим, что южноуральские дольщики далеко не во всех случаях столкнулись с недобросовестностью застройщиков. Зачастую строители плохо просчитали финансовую модель или строительный рынок. Однако глава Южного Урала уверен, что пора переходить к более цивилизованным методам работы.