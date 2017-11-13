Названо самое популярное туристическое направление России

Стало известно, какой город России является самым популярным среди туристов. Согласно последней информации, Москва в настоящий момент остается лидером по количеству бронирований и продаж туров не только среди зарубежных, но и среди отечественных путешественников.

Как уточняет РИА Новости", руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что именно столица РФ находится на первом месте у туристов, отдыхающих в зимнее время.

Ранее исследовательская компания Euromonitor International сообщила, что чаще всего путешественники во всем мире посещают Гонконг. Москва в этом рейтинге находится на 49 месте.