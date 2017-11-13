Российскую военную авиацию перебросили в Таджикистан

Десятки самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три оперативных аэродрома Душанбе. Помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин рассказал, что Россия направила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов на антитеррористические учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В совместных учениях задействованы пять тысяч военных, коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы.

Как уточнил полковник, шесть бомбардировщиков Су-24М совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, шесть штурмовиков Су-25СМ — с российской авиабазы Кант, расположенной в Киргизии. Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 были перевезены в Душанбе с авиабазы Толмачево (Новосибирск).

В ходе маневров летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечат доставку военных грузов и высадку десантов.