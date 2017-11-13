В парке аттракционов города-курорта Сочи сломались самые большие в России американские горки -

аттракцион "Квантовый скачок". Со слов очевидцев, посетители, находившиеся в это время на "американской горке", зависли в креслах вниз головами. К счастью, аттракцион починили оперативно.

"В сочинском парке аттракционов сломалась горка и люди зависли в вертикальном положении, вскоре ее отремонтировали", - написали очевидцы в группе "Типичный Сочи" в соцсети "ВКонтакте".

Аттракцион "Квантовый скачок" - самый высокий и быстрый в России. Высота горки - 58 метров, максимальная скорость - 105 км/ч.