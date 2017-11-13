Экс-директора Ялтинского порта посадили на 4,5 года

Городской суд Ялты приговорил бывшего руководителя Ялтинского торгового порта к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка ФСБ, достоверно зная, что возглавляемое им предприятие в 2012 году сдало в аренду на пять лет ООО «НордШипКом»(Санкт-Петербург) сухогруз «Петр Лидов», руководитель порта не принял мер для возвращения судна. Сухогруз, отнесенный к категории «основных средств» Ялтинского торгового порта, с мая 2014 по июнь 2015 года бесплатно использовался частной компанией.

Суд установил, что экс-руководитель предприятия умышленно использовал свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой организации ради выгод и преимуществ других лиц, пишут "Аргументы недели - Крым".

В результате Ялтинский торговый порт недополучил более 18 миллионов 890 тысяч рублей законной прибыли в качестве платы за аренду указанного имущества.

Суд также лишил осужденного права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций, на два года.