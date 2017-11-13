"Ростех": в российском боевом самолете Су-35 есть искусственный интеллект
13 ноября 2017, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сделал важное заявление.
Согласно последним данным, в новейшем российском боевом самолете Су-35 присутствует искусственный интеллект. Чемезов подчеркнул, что летательный аппарат, имеющий особый "интеллектуальный" блок, самостоятельно может анализировать и выбирать первоочередные цели для поражения подходящим типом оружия, передает РИА "Новости".
Су-35 в этом году впервые участвует в полетной программе авиасалона Dubai Airshow 2017, который проходит в Дубае.