В Москве выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором микроавтобус - маршрутное такси - с детьми столкнулось с автомобилем "скорой помощи". Авария произошла в районе дома номер 28 на Малой Филевской улице на западе столицы.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек - водитель маршрутки. Об этом ДТП сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах мегаполиса.

"Аргументы недели" писали о ДТП с участием микроавтобуса в минувшее воскресенье. После столкновения с другим автомобилем микроавтобус опрокинулся набок. Пострадали несколько человек. Пострадавшего ребенка эвакуировал вертолет.