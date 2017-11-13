Сечин не получал повестку в суд по делу Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не получал повестку в суд для участия в заседании по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Сечин вызван в суд по делу Улюкаева как свидетель.

Заседание Замоскворецкого суда Москвы по делу экс-министра назначено на понедельник, 13 ноября.

Замоскворецкий суд Москвы направил повестку главе "Роснефти" для вызова на допрос по делу Улюкаева,

на прошлой неделе. О том, что Сечин не получил повестку, сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, - передает РИА Новости. По его словам, Игоря Ивановича нет в Москве.

Будет ли Сечин присутствовать сегодня на заседании суда - Леонтьев не сообщил. Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки. Именно Сечин передавал Улюкаеву сумку "с виной и колбасками от Игоря Ивановича".

На прошлое заседание прокурор принес в зал суда коробку, обмотанную скотчем. Возможно, в ней лежали деньги, которые были обнаружены в автомобиле Улюкаева, когда он пытался выехать с территории "Роснефти".