Музей памяти воинов-интернационалистов в Челябинске передали городу

Музей памяти воинов-интернационалистов, который уже 29 лет располагается в Ленинском районе Челябинска, передали муниципалитету. Музей в свой день рождения стал структурным подразделением Центра историко-культурного наследия.



- Год назад я побывал здесь впервые, и музей стал для меня открытием, - отметил Анатолий Литовченко. - Когда я прошел по залам, посмотрел экспонаты, среди которых вещи наших ребят, тех, кто отдал свою жизнь, выполняя присягу, меня это поразило и покорило.



Анатолий Литовченко поблагодарил создателей музея и отметил, что по всей России таких музеев единицы. Он удивился, что музей работает лишь на средства активистов и благотворителей, поэтом он обратился к главе Челябинска Евгению Тефтелеву за финансированием этой работы.



Немаловажно, что все эти годы специалисты музея активно ведут просветительскую работу для школьников: проводят военно-патриотические занятия, организуют выездные экскурсии в военные части. Кроме того, именно отсюда призывники Ленинского района уходят в армию, здесь же и получают напутствия тех, кто верой и правдой служил своей стране. Ежегодно музей посещают порядка 20 тысяч человек – это жители России и других стран.



Как рассказала руководитель Центра историко-культурного наследия Юлия Краснова, музей должен быть в составе их центра.



- И события, которые отражены в экспозициях, и люди, которые их создавали – часть истории России, нашего города, - отметила она.



В свою очередь председатель городского Совета ветеранов Валентин Буравлев уточнил, что в последние годы работа музея была сопряжена с финансовыми трудностями и он очень рад, что теперь музей находится под опекой Челябинска. А Анатолию Литовченко за особый вклад в увековечивание памяти защитников Отечества и сохранение боевых традиций вручили благодарственной письмо.