МЧС выпустило предупреждение для водителей в Москве и Подмосковье

Утром в понедельник, 13 ноября, Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы выпустил предупреждение для столичных и подмосковных водителей.

В отдельных районах сегодня ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Как сообщает ЦУКС, эти погодные условия сохранятся до 10.00. Не исключается, что в связи с туманом будет зафиксировано затруднение движения транспорта и увеличение аварийных ситуаций.

В МЧС советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автомобилистам также не следует забывать о противотуманных фарах. Что касается пешеходов, то им рекомендуют пользоваться светоотражающими элементами на одежде.