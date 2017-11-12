Крымчане прочли стихотворение, посвященное Собчак

Как уже сообщали «Аргументы недели – Крым», житель Ялты Александр ПАВЛЮКОВ написал ответ кандидату в президенты России Ксении СОБЧАК. Сделал он это после ее заявлений о Крыме. Стихотворение называется «Собчак, не трогай Крым!», пишут "Аргументы недели - Крым".

В этой связи наша редакция предложила крымчанам прочесть это произведение. Среди согласившихся оказался и вице-спикер парламента республики Ефим ФИКС. Чтение он закончил словами: «Она, конечно, не то что нам нужно», имея в виду СОБЧАК. Стоит отметить, что с ФИКСОМ были солидарны и остальные крымчане, читавшие «Собчак, не трогай Крым!»