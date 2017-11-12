Собчак заявила об открытии нового штаба в Петербурге

Экс-ведущая "Дома-2" Ксения Собчак, известная с недавних пор, как участник президентских выборов 2018, сообщила через соцсеть «ВКонтакте», что планирует создать в Петербурге свой предвыборный штаб.

Ксения Собчак побывала в офисе социальной сети «ВКонтакте» в Доме Зингера. В ходе визита ведущая зарегестрировалась и открыла собственный аккаунт в соцсети. Ксения Собчак сообщила, что она прилетит в Петербург и расскажет народу о проблемах, которые считает важными.

Напомним, ранее Собчак приняла участие в митинге в защиту Европейского университета и образования на площади Ленина. Появление журналистки на митинге вызвало негативную реакцию у некоторых участников акции. В интернете появилось видео, сделанное на митинге в Санкт-Петербурге, в ходе которого была освистана вероятный кандидат в президенты России Ксения Собчак.