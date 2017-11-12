Собчак прокомментировала свист в свой адрес на митинге в Петербурге

Телеведущая Ксения Собчак, которую освисталм во время выступления на митинге в Санкт-Петербурге, заявила, что это сделали провокаторы. Митинг был организован сторонниками Европейского университета.

Как только Собчак объявившая недавно о президентских амбициях, начала свое выступление, раздался свист и крики "позор". Телеведущая заявила, что это действия провокаторов. Ксения призвала не обращать внимания на инициаторов провокаций и продолжила выступление.

Первый мэр Санк-Петербурга Анатолий Собчак - отец телеведущей - был одним из основателей Европейского университета, который пришли защищать участники митинга.