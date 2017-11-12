Ученые выяснили, что успеваемость старшеклассников зависит от числа одноклассниц

Крупномасштабное исследование, проведенное нидерландскими учеными, показало, что чем больше доля девочек в школах, тем лучше учатся подростки мужского пола. В эксперименте участвовали более 280 000 школьников.

Получив информацию о 15-летних учениках более 10 000 школ в 33 странах мира, исследователи провели многофакторный анализ. Результаты исследований показали, что успехи в обучении мальчиков выше для тех школ, где девочки составляют 60% и более общего количества учащихся. При этом успехи девочек больше зависели от социоэкономического уровня школ по сравнению с мальчиками, сообщает "N+1".

Ученые считают, что все дело в том, что девочки обладают большей концентрацией и мотивацией и создают для обучения благоприятную среду, которая оказывает положительное влияние на противоположный пол. Получается, общую успеваемость можно улучшить, обращая внимание на соотношение полов при формировании классов и целых школ.