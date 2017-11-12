Появились подробности изъятия 12-летней дочки у матери-россиянки в Финляндии. Девочку, которую изъяли в сентябре финские социальные службы - имеет одно гражданство, Финляндии.

Правозащитник Йохан Бекман рассказал об инциденте. Семья живет в городе Рякюля. Муж женщины - гражданин Финляндии. У них в семье растут две дочери - 8-летняя и 12-летняя. Старшую изъяли из-за того, что мать ее якобы шлепнула футболкой.

Россиянка не обращалась за помощью к российским властям, сообщает РИА Новости со ссылкой на консула в посольствае РФ в Финляндии. Дипмиссия взяла данное дело на контроль.

Дипломаты свяжутся с властями и россиянкой с целью прояснения обстоятельств и урегулирования ситуации в интересах ее дочки.