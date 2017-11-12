Угги покупают, но для здоровья ног эта обувь опасна

Угги - теплые сапожки на плоской подошве - полюбили многие россиянки, считая, что это удобная обувь. Но ортопеды предупреждают, что любительницы угг могут столкнуться с заболеванием коленных суставов.

Угги — обувь для мужчин и женщин, изготовленная из овчины мехом внутрь и гладкой поверхностью наружу. Британский хирург-ортопед Иэн Макдермотт объяснил, что сапожки модели "угги" не поддерживают ногу, ведут к деформации стопы, а это грозит проблемой с коленями, с хрящом коленного сустава. сообщает Daily Mail. Обладатели таких сапожек могут заработать плоскостопие.

Медицинские эксперты рекомендуют вообще отказать от ношения угг, а те кто не может - чередовать сапоги с правильной, комфортной обувью.