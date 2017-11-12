Глава Удмуртии рассказал о мародерах на месте обрушения дома в Ижевске

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заявил, что на месте обрушившегося подъезда дома в Ижевске были попытки мародерства, однако они были пресечены в первые же минуты. СК возбудил уголовное дело против жильца обрушившегося дома в Ижевске

Как рассказал Бречалов, из дома в Ижевске вывозились обломки, мусор. В этот момент мародеры пытались украсть вещи жильцов. Однако их тут же остановили.

По словам главы, не только обрушившийся подъезд, но и два находящихся с ним рядом восстановить невозможно. Всего в трех подъездах была 101 квартира, где жили около 300 человек — половина дома.

Александр Бречалов заявил, что жители пострадавшего от взрыва газа дома в столице Удмуртии, утратившие жилье, получат новые квартиры «максимально быстро».

Как сообщалось, число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии.