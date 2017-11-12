Глава Удмуртии рассказал о мародерах на месте обрушения дома в Ижевске
12 ноября 2017, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заявил, что на месте обрушившегося подъезда дома в Ижевске были попытки мародерства, однако они были пресечены в первые же минуты.
Как рассказал Бречалов, из дома в Ижевске вывозились обломки, мусор. В этот момент мародеры пытались украсть вещи жильцов. Однако их тут же остановили.
По словам главы, не только обрушившийся подъезд, но и два находящихся с ним рядом восстановить невозможно. Всего в трех подъездах была 101 квартира, где жили около 300 человек — половина дома.
Александр Бречалов заявил, что жители пострадавшего от взрыва газа дома в столице Удмуртии, утратившие жилье, получат новые квартиры «максимально быстро».
Как сообщалось, число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии.