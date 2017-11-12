Медики утверждают, что частое посещение сауны способно продлевать жизнь

Медики из Университета Восточной Финляндии пришли к выводу, что регулярное посещение сауны поможет снизить вероятность ряда заболеваний, а также положительно скажется на продолжительности жизни.

На протяжении 24-х лет специалисты вели наблюдения за здоровьем 1620 мужчин. Результаты этого длительного исследования показали, что, регулярно (от 4 до 7 раз в неделю) посещая сауну, можно снизить риск повышения давления практически на 50%. При этом любители бань реже страдают от респираторных заболеваний.

Речь идет о коротких сеансах посещения (обычно 5–20 минут) парилки с температурой от 80 до 100 градусов, чередующихся с моментами охлаждения в бассейне или душе.