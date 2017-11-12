СМИ разузнали информацию о счастливчике, выигравшем 506 млн рублей
12 ноября 2017, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Воронежской области, сорвавший джекпот в 506 млн рублей в лотерею «Русское лото», купил выигрышный билет в посёлке Панино. А это значит, с большой долей вероятности, что и сам счастливчик живет в Панинском районе.
Об этом вчера, 11 ноября, сообщил телеграмм-канал Mash. Розыск счастливчика все еще длится, поскольку он до сих пор не явился за выигрышем. В отделении почты Панино его не ищут, так как сотрудники не знают, каким образом это делать, ведь в поселке живет 6 тысяч человек.
Пока что у миллионера есть время, ведь выигрыш можно забирать в течение трех лет.
Как сообщалось ранее, житель Воронежской области, сорвавший самый крупный джекпот в истории России, пока не обратился за получением выигранных денег. В связи с этим Почта России начала его розыски.