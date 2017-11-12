Yota устранила проблемы со связью, сеть работает в обычном режим

В компании Yota сообщили об устранении проблем, из-за которых в ночь на воскресенье у оператора произошел сбой в работе. "Сейчас трудности уже устранены, сеть работает в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Пользователи несколько часов назад начали сообщать "о падении Yota".

В компании подтвердили информацию о проблемах с сотовой связью, подключением к сети и выходом в Интернет. Проблема затронула абонентов Yota из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара, Казани, Хабаровска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Тулы. Были неполадки и в сети "Мегафон".