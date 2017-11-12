Беременная автоледи на Infiniti назло мужу протаранила 6 автомобилей

Беременная женщина на внедорожнике Infiniti протаранила шесть автомобилей в одном из дворов на Барвихинской улице и снесла дорожный знак. Остановить автоледи удалось случайным прохожим.

По некоторым данным, женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Как сама автоледи объяснила, она специально устроила инцидент на парковке, назло своему мужу.

По признанию автоледи, она приехала мириться с мужем, а супруг на примирение не пошел. Сотрудники ГАИ квалифицировали случившееся как неправильный выбор бокового интервала водителем Infinity. Эта запись есть в протоколе об административном правонарушении, - говорится в сюжете телеканала Москва 24. Инцидент произошел утром 8 ноября. Прохожие заметили, как элитная машина мечется на стоянке около дома и бросились к женщине-водителю. Остановить ее удалось с огромным трудом.