Очевидцы рассказали о последних днях жизни Бориса Ноткина

Телеведущий Борис Ноткин жил в Подмосковье. Соседи рассказали, что он всегда был приветлив, всегда в хорошем настроении. Жители соседних домов в деревне Рождествено не припомнили, чтобы встречали известного журналиста в плохом настроении.

По словам соседки Ноткина Марины, он гулял по поселку, всегда в хорошем настроении. "Нарядный, ухоженный и приветливый человек. Я запомнила его очень приветливым, добродушным, разговорчивым", - рассказала женщина в интервью телеканалу "Звезда". Ноткин запомнился соседям как светлый и добрый человек.

Борис Ноткин вчера был найден мертвым в своем подмосковном доме в Одинцовском районе. Ранее у 75-летнего журналиста был диагностирован рак.