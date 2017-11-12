Синоптики прогнозируют экстремальные морозы в Сибири

Синоптики Гидрометцентра РФ сообщили о похолодании в Сибири. Циклон принес морозную погоду в северные районы Красноярского края. По прогнозу синоптиков, в Эвенкии и Туруханском районе по ночам температура воздуха понизится до минус 40 градусов.

В Томской области и на Алтае возможно похолодание до -25 градусов. На Алтае еще ожидаются снегопад и метели на горных перевалах. Ветер будет достигать 18 метров в секунду, на высокогорьях - до 26 метров, - сообщает "Российская газета".

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что такое экстремальное похолодание в Сибирь принес циклон.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях - минус 8-13 градусов. В Новосибирске 10-13 градусов ниже нуля. В Красноярском крае столбики термометра понизятся до -15 градусов.