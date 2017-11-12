У россиянки отобрали и передали приемным родителям 12-летнюю дочь в Финляндии

Гражданка России Елена Смоленчук обратилась за помощью к российским властям и правозащитникам после того, как в Финляндии социальные работники отобрали у нее 12-летнюю дочь.

О том, что дочь россиянки изъяли без ведома матери из школы в конце сентября, и уже передали в приемную семью, сообщил правозащитник Йохан Бекман, - передает ТАСС.

Россиянка живет городе Рякюля с мужем-финном и детьми 9 и 12 лет. Семья нормальная. По словам правозащитника, конфликтов в семье нет. Старшую девочку из родной семьи изъяли из-за того, что мама якобы "шлепнула ее майкой".

Как отметил правозащитник, женщина просит российские власти помочь в возвращении ребенка. Это не первый случай в Финляндии изъятия у женщин-россиянок детей.