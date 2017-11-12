Оператор Yota предупреждал о проблемах со связью

Абоненты оператора сотовой связи Yota могут столкнуться со сложностями с телефонными звонками, подключением к сети и выходом в интернет. Компании Yota предупредила своих абонентов в официальном аккаунте в Twitter в ночь на воскресенье.

Пользователи несколько часов назад начали сообщать о падении Yota.

Пользователи социальных сетей сообщают и о перебоях в работе "Мегафона", в сетях которого работает Yota, - передает РИА Новости. "Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы", - сообщает Yota. В компании не уточнили, какие регионы затронул сбой и в какой срок будут устранены неполадки.