Опубликовано видео с освистанной на митинге в Петербурге Собчак

В интернете появилось видео, сделанное на митинге в Санкт-Петербурге, в ходе которого была освистана вероятный кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Как следует из опубликованного RT ролика, собравшиеся на акцию люди встретили появление на сцене Собчак свистом и криками «Позор!». Журналистка в своем выступлении объяснила такую реакцию результатом действий провокаторов и напомнила, что ее отец был одним из основателей Европейского университета, который пришли защищать участники митинга. Также на видео можно посмотреть, как Собчак общается с обступившими ее представителями СМИ.

Согласованный митинг в Санкт-Петербурге был посвящен судьбе Европейского университета, у которого ранее отобрали лицензию.