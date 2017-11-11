СМИ сообщили о смерти телеведущего Бориса Ноткина

В одном из поселков Одинцовского района Московской области сегодня было обнаружено тело телеведущего Бориса Ноткина. Об этом узнали СМИ.

Информацию о смерти Ноткина распространило РИА Новости. Официальным его подтверждением агентство пока не располагает. В полиции рассказали, что в поселке нашли мертвым мужчину 1942 года рождения, однако его личность не назвали.

Журналист получил известность как ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на канале «ТВ Центр», одним из руководителей которого он был. Ноткин неоднократно номинировался на телевизионную премию ТЭФИ. Известно, что в последнее время он тяжело болел.