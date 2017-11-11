Собчак встретили криками «Позор!» на митинге в Санкт-Петербурге

Появление журналистки Ксении Собчак на митинге в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге вызвало негативную реакцию у некоторых участников акции.

Как свидетельствует корреспондент РИА Новости , когда Собчак стала выступать на сцене, послышался свист и крики «Позор!». Вероятный кандидат на пост президента призвала собравшихся не обращать внимание на «провокаторов».

Организаторы согласованного митинга призывают вернуть Европейскому университету лицензию. Разрешения на осуществление образовательной деятельности учебное заведение лишилось в конце прошлого года.

Ранее Ксения Собчак опубликовала видео, в котором призвала уйти в отставку вице-премьера Виталия Мутко.