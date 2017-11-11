Минобороны РФ досрочно получило партию бронеавтомобилей "Тигр".

Согласно последней информации, Военно-промышленная компания предоставила эти машины ведомству в рамках Гособоронзаказа-2017. Генеральный директор организации Александр Красовицкий в субботу, 11 ноября, сообщил, что вторая партия "Тигров" будет поставлена Министерству обороны Российской Федерации в назначенный срок – в конце текущего года, передает ТАСС.

Отметим, что в рамках ГОЗ Военно-промышленная компания поставляет бронеавтомобили "Тигр" сразу в трех модификациях.