Порошенко может полностью отказаться от Крыма

В узком кругу приближенных Петра ПОРОШЕНКО в последнее время все чаще всерьез поднимаются вопросы о полном отказе от претензий на Крым и Донбасс.

С таким заявлением в прямом эфире украинского телеканала выступил известный политолог Кость БОНДАРЕНКО.

По информации политолога, полученной из источников в администрации президента, его окружение всерьез обсуждает план полного отказа от Донбасса и Крыма, пишут "Аргументы недели - Крым".

Провластная верхушка понимает, что электорат Донбасса представляет серьезную угрозу на любых выборах. Сейчас ПОРОШЕНКО может быть полностью уверен в своей неуязвимости. Подконтрольная часть Украины, по словам политолога, у него фактически в кармане, несмотря на протестные движения и почти нулевой рейтинг популярности.