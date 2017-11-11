В московских парках начинается зимний сезон

С субботы, 11 ноября, в парках Москвы начинается зимний сезон. Для москвичей и гостей столицы запланировали не менее 3,2 тысячи различных мероприятий, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", в общей сложности в 32 парках откроют 45 катков, из которых 23 будут иметь искусственный лед.

Также для посетителей будут работать 12 ледовых городков, 54 снежные горки, 177 километров лыжных трасс, а также 102 спортплощадки. Кроме того, в зимний сезон в парках состоятся концерты, мероприятия для маленьких детей, а также маломобильных категорий граждан.