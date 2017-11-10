Кардиологи рассказали, почему финансовые трудности опасны для здоровья

Как сообщили ученые из Европейского общества кардиологов, финансовые проблемы вызывают у человека сильный стресс. Он, в свою очередь, повышает риск возникновения инфаркта в тринадцать раз. Перечислены основные способы избавления от стресса

Специалистами был проведен опрос более 100 пациентов с острым инфарктом миокарда в одной из больниц Йоханнесбурга. Их спрашивали о том, что произошло за месяц до болезни, были ли какие-нибудь переживания, стрессы, связанные с недостатком финансов. В это же время кардиологи опрашивали аналогичную по количеству контрольную группу здоровых людей. После опроса они и пришли к мнению, что стресс, связанный с работой или финансовыми проблемами, резко увеличивал риск инфаркта миокарда.

Выводы специалистов были озвучены на ежегодном конгрессе Южноафриканской кардиологической ассоциации в Йоханнесбурге, передает РИА Новости.