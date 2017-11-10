Татьяна Фельгенгауэр показала, какой стала ее шея после нападения

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, пережившая нападение гражданина Израиля Бориса Грица, опубликовала фото шрама на шее, пошутив, что у нее был лучший костюм на Хеллоуин — костюм Степлера.

Пользователи соцсети, оставляя комментарии, восхищаются стойкостью ведущей, желают ей здоровья и говорят, что скоро швы затянутся и рана не будет так заметна.

На опубликованном в Instagram фото виден шов на шее журналистки, края которого сцеплены специальными металлическими скобами.

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение, вернулась в эфир. Об этом в понедельник заявил главный редактор радиокомпании Алексей Венедиктов.