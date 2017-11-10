Жителей Москвы призывают беречь время врачей на прием

Департамент здравоохранения Москвы призвал жителей столицы своевременно отменять записи на прием к врачу. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам оперативного совещания. Скворцова рассказала, сколько получают врачи в России

Призыв вызван резко увеличившимся количеством не явившихся по записи пациентов.

В III квартале этого года в поликлиниках столицы не состоялось 4,2 миллиона врачебных приемов из-за неявки записавшихся пациентов. Это составляет 29% от общего числа записей. Потери времени врачебного приема составили 840 тысяч часов. Об этом на совещании по оперативным вопросам в столичной мэрии заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.