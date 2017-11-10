А был ли убыток?

Под руководством АФК «Системы» «Башнефть» утроила выручку, прибыль и налоговые выплаты в бюджет, увеличив капитализацию в 8 раз; а вот доля изначальной «Роснефти» в добыче РФ упала с 4,1% до 1,6%

Приближается новый раунд самого громкого российского корпоративного спора последнего десятилетия. 13 ноября Арбитражный апелляционный суд Челябинска начнет рассмотрение жалобы АФК «Система», с которой по иску «Роснефти» ранее взыскали более 136 млрд рублей в виде компенсации за «убытки», якобы причиненные «Системой» своей же компании «Башнефть». Но имели ли место эти убытки в действительности? Давайте посчитаем.

Согласно позиции «Роснефти», за время, которое АФК «Система» управляла компанией «Башнефть», последней путем реорганизации было причинено убытков на 170,6 млрд рублей. Речь идет о периоде с 2009 по 2014 год, когда в реальности выручка «Башнефти» увеличилась в 3 раза, прибыль – даже в 3,2 раза (с 15 млрд до 48 млрд), добыча – почти в полтора, а запасы – на 74%. Рыночная капитализация «Башнефти» за то время, что компания находилась под управлением АФК «Система», увеличилась в 8 раз. (Все это совсем не похоже на убытки, не так ли?

Основные финансовые показатели «Башнефти» в интересующий нас период стабильно придерживались восходящего тренда. Выручка компании возросла с 215 млрд до 634 млрд рублей, а налоговые выплаты, например, с 89 до 254 млрд рублей. То есть под управлением «Системы» компания начала платить налогов больше, чем изначально зарабатывала денег всего. Параллельно с этим росли добыча, ресурсная база, объем переработки и многие другие показатели, считающиеся ключевыми для предприятий сырьевого сектора. Результатом стал восьмикратный (!) рост рыночной капитализации.

«Мало кто из аналитиков и инвесторов мог представить 5 лет назад, что «темная лошадка» российского нефтегазового сектора – «Башнефть» – разовьется из относительно небольшого регионального игрока со стагнирующей добычей в растущую, вертикально-интегрированную компанию с амбициями войти в топ-5 нефтяных компаний России в следующие 5-10 лет. Мы уверены, что столь быстрая и значительная трансформация была бы невозможна без АФК «Система» – консолидатора и ключевого акционера «Башнефти» с апреля 2009 года. Участие АФК «Система», ее стратегическое видение и способность мыслить масштабно стали ключевыми драйверами эволюции компании…» - писали в 2011 году эксперты ФК «Открытие».

Следующим логичным шагом стала подготовка «Башнефти» к SPO – вторичному размещению акций на бирже с целью привлечения дополнительного капитала. Для этого специалисты «Системы» решили реорганизовать «Башнефть», что теперь и ставится им в вину. Но в тот момент эксперты рынка целиком и полностью одобряли выбранную АФК стратегию.

«Реорганизация – очередной шаг к SPO в Лондоне. Мы ожидаем, что SPO увеличит ликвидность акций, которая остается недостаточной, и расширит базу инвесторов, - писали аналитики американского инвестбанка Merill Linch. - Цена предложения содержит премию к средней цене за 6 месяцев и соответствует рыночной оценке».

«Мы считаем, что более прозрачная структура акционеров благоприятна для компании, особенно в преддверии предстоящего IPO», - добавляли в ФК «Открытие». Эксперты брокерской компании BCS и банковского холдинга Morgan Stanley также одобрили действия «Системы». Но самым весомым доводом в пользу происходящего стала реакция рынка – на известиях об окончании реорганизации котировки акций «Башнефти» подросли на 17%.

Стоит отметить, что никаких особых Америк менеджеры «Системы» в ходе реорганизации не открывали. Предпринятое ими погашение собственных акций «Башнефти» широко используется в деловой практике. К этой мере в недалеком прошлом прибегали такие известные игроки рынка, как Магнит, Мосэнергосбыт, МТС, Норильский Никель, а главное сама Башнефть (но уже под контролем Роснефти) и многие другие (за рубежом эта практика тоже распространена и BP, и Shell и пр.)

В свете всех этих данных объявленные «Роснефтью» спустя несколько лет претензии к действиям АФК выглядят несколько неожиданно. Активы «Башнефти», до начала реорганизации составлявшие 62 млрд рублей, стали стоить после ее окончания 81 млрд рублей. Цифра убытков в 170 с лишним миллиардов, согласитесь, не вызывает доверия. Собственно говоря, и в ходе судебного процесса никто так и не мог показать в документах, где можно увидеть заявленный убыток.

Отдельным поводом для недоумений является доначисление «Роснефтью» к сумме якобы причиненных убытков 54 млрд рублей в ходе валютной переоценки. Иными словами, истцы пытаются возложить на АФК «Система» ответственность за колебания курса российского рубля. Почему за падение мировых цен на нефть, введение международных санкций и результаты деятельности Центробанка должна отвечать частная корпорация, решительно непонятно.

Давайте подведем итог. Убытков от действий «Системы» мы не видим нигде и ни в каком смысле. Видим, наоборот, рост показателей и энтузиазм рынка. «Башнефть», вернувшись государству в 2014 году, в ходе приватизации принесла 330 млрд рублей только за 50%-й пакет акций. Зная это, легко подсчитать ее справедливую цену, созданную усилиями менеджеров АФК "Система" и подтвержденную оценщиками.

Но в чем же причина таких безумных и ничем не обоснованных требований «Роснефти»? Возможно, что причина кроется в самой компании. Как говорил крупный хищник в басне Крылова своей жертве: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»…

Остается надеяться, что Челябинский арбитраж восстановит справедливость, приняв по данному делу взвешенное и логичное решение.