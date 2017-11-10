Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Покойная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева за пару дней до своей кончины жаловалась на плохое самочувствие и температуру. Об этом заявил ее двоюродный брат Владимир Шишкин в эфире «Пусть говорят».

Владимир Шишкин рассказал, что они часто общались. В день рождения Людмилы Марковны они хотели помянуть ее. Он поделился, что Мария раньше никогда не говорила о том, что у нее имеются какие-то проблемы со здоровьем, но в последние дни родственница жаловалась на плохое самочувствие и температуру.

"Я посоветовал ей по возвращению с дачи обратиться к врачу, она не спорила. Разговор состоялся вечером накануне ее смерти", - рассказал брат Королевой.

Смерть 58-летней дочери именитой российской актрисы прокомментировал бывший супруг умершей Константин Купервейс. По словам мужчины, ему удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругой, поддерживая их до ухода Королевой из жизни. Также Купервейс отметил, что дочка не конфликтовала со звездной мамой.

По словам Сергея Сенина, мужа Людмилы Гурченко, ему с Марией удалось уладить имущественные конфликты из-за наследства. Сергей Михайлович отметил, что всего за пару дней до смерти Марии они, наконец, разрешили свои проблемы.